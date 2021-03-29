Кремль в ближайшее время огласит дату послания Путина Федеральному собранию

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Дату выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию объявят в скором времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы сообщим своевременно, мы скоро сообщим", – ответил Песков журналистам, спросившим о дате проведения послания Федеральному собранию.

Кроме того, представитель Кремля не прокомментировал информацию, что данное мероприятие может пройти уже 22 апреля.

Послание президента России Федеральному собранию в прошлом году состоялось 15 января.

Ранее Владимир Путин назвал возможные сроки снятия ограничений из-за пандемии в России. Глава государства отметил, что для того, чтобы это произошло, нужно чтобы прививку получило около 70% взрослого населения.