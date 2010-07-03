В ГД объяснили требование Бразилии отозвать военных РФ из Венесуэлы

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Требование Бразилии отозвать российских военнослужащих из Венесуэлы обусловлено проамериканской политикой новых властей страны. Об этом в беседе с RT заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Вся его риторика (нового президента Бразилии Жаира Болсонару. – Прим. ред.) и все заявления будут направлены на поддержку всего того, что говорит Белый дом, поэтому ожидать чего-то другого сложно", – указал Чепа.

Депутат отметил, что Вашингтон, теряя свои позиции в той или иной стране, пытаются сменить ее руководство, "совершенно не заботясь о национальных интересах" народа и государства.

Чепа добавил, что подыгрывание США "еще аукнется" новому руководству Бразилии.

Ранее глава МИД Бразилии Эрнест Араужу заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу, поскольку это чревато для страны последствиями. Он добавил, что Москва, направив военных в республику, открыто поддерживает действующие власти во главе с Николасом Мадуро, что приведет к усугублению социально-экономического кризиса.

4 марта военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 доставили в Венесуэлу 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом. Это вызвало недовольство США и членов Организации американских государств (ОАГ).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между Москвой и Каракасом.

В свою очередь, военный атташе венесуэльского посольства в РФ Хосе Торреальба Перес заявил, что российские военнослужащие не будут принимать участие в военных операциях на территории республики.

