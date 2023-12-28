Мишустин исполнил мечты двух детей, участвовавших в акции "Елка желаний"

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Михаил Мишустин перед Новым годом исполнил желания 10-летней Ирины Волковой из Перми и 6-летнего Макара Соколова из Костромской области. Дети участвовали в акции "Елка желаний", сообщает ТАСС.

Отмечается, что Мишустин не только вручил им подарки, но и устроил экскурсию по Дому правительства и чаепитие. Семьи с детьми приехали в Москву по приглашению премьер-министра. В Доме правительства они осмотрели залы, в которых проходят заседания кабмина, совещания и международные встречи, поднялись по парадной центральной лестнице, где установлена главная елка, а также посетили пресс-центр.

Как пишет агентство, после экскурсии за чашкой чая семьи встретились с Мишустиным, и он вручил детям подарки. Так, Ирине 27 декабря исполнилось 10 лет. На Новый год и день рождения премьер-министр подарил ей гитару и караоке-микрофоны. Макар же получил железнодорожную станцию с поездом и книги о поездах.

Ранее в акции "Елка желаний" поучаствовал Сергей Собянин. Он снял с новогоднего дерева три открытки. Первая принадлежит 10-летнему Сергею, который попросил подарок-сюприз, вторая – 16-летнему Дмитрию, который мечтает об электрогитаре, третья – 7-летнему Натавану, который попросил в подарок синтезатор.

Мэр пообещал, что все желания будут обязательно исполнены.

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"