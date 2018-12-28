В Крыму объяснили возведение заграждения на границе с Украиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Депутат Государственного Совета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал завершение строительства заграждения на границе с Украиной.

По словам депутата, со стороны украинского государства исходит серьезная угроза в отношении России и российских граждан. "Мы знаем, сколько угроз звучало со стороны украинских радикалов относительно организации террористических актов на полуострове и разрушения объектов инфраструктуры, в частности Крымского моста", – заявил Ганжара в интервью RT. Он считает, что после инцидента в Керченском проливе стало ясно, что Украина готова пойти на откровенные военные провокации. Теперь никто из граждан Украины не сможет незаконно попасть в Крым.

В ночь на 28 декабря крымская ФСБ сообщила о завершении строительства заграждения на границе с Украиной в районе Перекопского перешейка.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что считает Крым украинской территорией. Она также рассказала, что из-за ухудшения отношений между Россией и Украиной артисты разделились на два лагеря: так, Ани Лорак и Светлана Лобода больше ориентированы на российскую аудиторию, а Станислав Вакарчук и Тина Кароль выбрали местом для жизни и заработка Украину.