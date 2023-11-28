Нынешнее поколение расплачивается за слабость власти в годы революции – Путин

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Нынешнее поколение до сих пор расплачивается за допущенные ошибки власти в годы революции в 1917 году и годы распада СССР. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем гражданской войны, распада СССР 1991 года", – сказал президент.

По словам главы государства, ныне живущие люди всех национальностей до сих пор расплачивается за допущенные тогда просчеты, потакания сепаратистским иллюзиям и амбициям, а также за слабость центральной власти.

До этого президент заявил, что Россия исчерпала лимит на революции еще в ХХ веке, они больше не нужны стране. Подобным образом он прокомментировал упоминание одним из участников заседания туристического слета "Маевка". Это название нелегального собрания революционно настроенных рабочих, которые устраивали встречи за городом 1 мая.

