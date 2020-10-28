Фото: телеграм-канал "Подъем"
Дмитрий Песков прокомментировал инцидент со скорыми в Омске и смерть 13 пациентов в коронавирусном госпитале на базе больницы № 20 Ростова-на-Дону. Об этом сообщает "Газета.ру".
Представитель Кремля отметил, что регионы сами должны решить, стоит ли в пиковые моменты пандемии увольнять должностных лиц.
"Главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на напряженные условия, связанные с пандемией", – сказал Песков.
По его словам, эти случаи должны быть проанализированы, чтобы подобное не повторилось.
"Но, к сожалению, на фоне такого роста числа инфицированных бывают сбои, и главная задача – максимально их минимизировать", – добавил Песков.
Ранее стало известно, что губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову до окончания служебного расследования. Такое решение он принял после инцидента со скорыми в Омске, где медики не могли госпитализировать пациента с коронавирусом более 10 часов.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил провести проверку после инцидента.
Кроме того, 21 октября стало известно, что в одной из больниц Ростова-на-Дону умерли сразу 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. СМИ сообщили, что причиной их смерти стала нехватка кислорода.
За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.
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