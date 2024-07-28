Путин успокоил иностранного гостя, разбившего бокал на приеме в честь Дня ВМФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин успокоил иностранного гостя Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, когда тот случайно уронил бокал с шампанским. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел, когда президент предложил тост в честь Дня ВМФ.

"У нас есть примета, это на счастье", – отреагировал глава государства.

В России 28 июля отмечается День ВМФ. Главный парад в честь праздника прошел в Петербурге. Глава государства поздравил личный экипаж кораблей, а также совместно с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главнокомандующим ВМФ адмиралом Александром Моисеевым обошел на катере парадные линии боевых кораблей. В мероприятии поучаствовали 20 надводных кораблей и катеров, подводная лодка, четыре парусных судна, а также более 2,5 тысячи военнослужащих.