Новые часы Путина были изготовлены по спецзаказу

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Часы "Императорской Петергофской фабрики", которые носит Владимир Путин, были изготовлены по спецзаказу, сообщила руководитель департамента рекламы и маркетинга часового завода "Ракета" Антонина Скурыдина.

"Заказчик выбирает вид камня, цвет золота, из которого изготовлен корпус: белое, желтое, розовое, цвет ремня. На ротор в виде двуглавого орла можно нанести инициалы, изображение герба по желанию будущего владельца", – приводит ее слова РИА Новости.

Представитель завода подчеркнула, что каждый экземпляр создается на заказ. При этом два собранных экземпляра в Санкт-Петербурге и один в Москве имеются в продаже.

По данным агентства, новые часы глава государства носил во время визита в Иран, надевал их на пленарное заседание форума "Сильные идеи для нового времени", а также на встречи с руководителями Госдумы и лидерами фракций и победителями конкурса "Лидеры России".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему на часах Владимира Путина стояла другая дата в момент голосования на выборах в Госдуму. По его словам, у президента не установлена дата на часах, так как он датой на часах не пользуется.