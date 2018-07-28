Закон о продлении безвизового въезда в Россию по FAN ID одобрили в Совфеде

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Члены верхней палаты парламента одобрили закон о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года по паспорту болельщика FAN ID. Ранее указанный закон приняли члены нижней палаты парламента в третьем чтении.
Документ подготовили для фанатов, которым понравилось в РФ, и которые хотели бы лучше познакомиться с культурой страны в свободное время.
О необходимости продлить до конца года безвизовый въезд для иностранцев заявил Владимир Путин. Он также предлагал дать родственникам фанатов возможность получить визы бесплатно.
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, документ стимулирует вторичное посещение страны. Прежде всего откликнутся фанаты, которые приезжали и на ЧМ и на Кубок конфедераций. Это и Бразилия, Аргентина, Мексика, и Европа.
Эксперт отметил, что на мундиаль в Россию приехало больше, чем прогнозировалось. ЧМ-2018, по разным оценкам, посетили от трех миллионов и более. Примерно треть из них могут вернуться в страну.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: