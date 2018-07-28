Закон о продлении безвизового въезда в Россию по FAN ID одобрили в Совфеде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Члены верхней палаты парламента одобрили закон о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года по паспорту болельщика FAN ID. Ранее указанный закон приняли члены нижней палаты парламента в третьем чтении.

Документ подготовили для фанатов, которым понравилось в РФ, и которые хотели бы лучше познакомиться с культурой страны в свободное время.

О необходимости продлить до конца года безвизовый въезд для иностранцев заявил Владимир Путин. Он также предлагал дать родственникам фанатов возможность получить визы бесплатно.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, документ стимулирует вторичное посещение страны. Прежде всего откликнутся фанаты, которые приезжали и на ЧМ и на Кубок конфедераций. Это и Бразилия, Аргентина, Мексика, и Европа.

Эксперт отметил, что на мундиаль в Россию приехало больше, чем прогнозировалось. ЧМ-2018, по разным оценкам, посетили от трех миллионов и более. Примерно треть из них могут вернуться в страну.