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Общество

26 июля, 10:47

Госдума приняла закон о продлении безвизового въезда в Россию по FAN ID

общество туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Закон о безвизовом въезде в Россию для иностранцев с паспортами болельщиков чемпионата мира по футболу до конца 2018 года приняли в Госдуме.

Документ подготовили для фанатов, которым понравилось в РФ, и которые хотели бы лучше познакомиться с культурой страны в свободное время. Они смогут повторно посетить страну до 31 декабря 2018 года, пользуясь FAN ID вместо визы, сообщает Агентство "Москва".

Ранее о необходимости продлить до конца года безвизовый въезд для иностранцев заявил Владимир Путин. Он также предлагал дать родственникам фанатов возможность получить визы бесплатно.

Эксперты полагают, что благодаря этой инициативе в страну могут приехать миллионы туристов. Многие болельщики остались довольны своим первым посещением России.

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