Путин предложил ввести бесплатные визы для членов семей болельщиков ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Родственники обсладателей паспорта болельщика чемпионата мира по футболу смогут бесплатно получить визу в РФ до конца года, заявил Владимир Путин.
По его словам, это входит в планы по росту числа туристов, передает РИА Новости. "По паспортам болельщиков будем сюда пускать до конца года без виз, а члены семей смогут получить бесплатно визы", – пояснил глава государства.
Законопроект, согласно которому в Россию по паспортам болельщика можно будет бесплатно приезжать до конца 2018 года, внесли в Госдуму. Безвизовый режим хотят продлить до 31 декабря.
Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин считает, что благодаря этой инициативе в страну могут приехать миллионы туристов. По его мнению, в этом и следующем году в РФ прогнозируется увеличение туристического потока. Горин пояснил, что болельщикам понравилось в России.
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