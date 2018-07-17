В Госдуму внесли законопроект о безвизовом режиме для болельщиков ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проект закона, согласно которому иностранцы по паспортам болельщика смогут приезжать в Россию до конца 2018 года, внесен в Госдуму. На рассмотрение палаты законопроект внесли лидеры четырех фракций и спикер Вячеслав Володин, передает ТАСС.
Проект закона подготовили на основе опыта положительного опыта проведения ЧМ-2018. Предлагается продлить срок безвизового режима до 31 декабря 2018 года для иностранных граждан, которые приезжали в Россию, как зрители спортивных соревнований.
Ранее сообщалось, что за время чемпионата мира по футболу иностранные болельщики забыли около 1,6 тысячи личных вещей в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Как отмечается, документы и личные вещи лично или через консульства и полицию были возвращены владельцам
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