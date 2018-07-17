Около 1,6 тысячи личных вещей были забыты в московском транспорте во время ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

За время чемпионата мира по футболу иностранные болельщики забыли около 1,6 тысячи личных вещей в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает Агентство "Москва".

"За время чемпионата иностранные фанаты забыли в транспорте пятидесяти паспортов и почти 1,6 тысячи личных вещей", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что документы и личные вещи лично или через консульства и полицию были возвращены владельцам.

Ранее Московский метрополитен назвал песни из репертуара "Музыка в метро", которые пользовались наибольшей популярностью у иностранных болельщиков ЧМ-2018. Творчество знаменитых групп, таких как Queen и Metallica, оказалось знакомо большинству иностранцев.