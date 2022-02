Метрополитен назвал самые популярные у болельщиков ЧМ-2018 песни

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московский метрополитен назвал песни, пользовавшиеся наибольшей популярностью у иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу, из репертуара участников проекта "Музыка в метро".

"Творчество таких известных групп, как Queen и Metallica, знакомо большинству иностранцев. Поэтому когда в метро звучат кавера на песни We Will Rock You и We Are The Champions (Queen), Nothing Else Matters (Metallica), туристы активно подпевают, аплодируют, делают селфи с музыкантами и танцуют", – рассказал заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

У гостей с Ближнего Востока особой популярностью пользуется композиция Habibi (Maître Gims), болельщики из Латинской Америки позитивно реагировали на хит Asereje испанского квартета Las Ketchup.

Иностранцы с удовольствием слушали и русские песни "Смуглянка" и "Катюшу", подпевая участникам проекта "Музыка в метро", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Помимо известных во всем мире композиций, артисты играют свою инструментальную музыку. Она вызывает большой интерес у туристов", – добавил Максим Ликсутов. После начала мундиаля количество слушателей проекта увеличилось в 1,5 раза.

Специальные места для выступлений музыкантов в метро выделили весной 2016 года. За время существования проекта количество точек увеличилось с трех до 32, в подземке выступают 220 исполнителей.