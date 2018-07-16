Метрополитен назвал самые популярные у болельщиков ЧМ-2018 песни

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Московский метрополитен назвал песни, пользовавшиеся наибольшей популярностью у иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу, из репертуара участников проекта "Музыка в метро".
"Творчество таких известных групп, как Queen и Metallica, знакомо большинству иностранцев. Поэтому когда в метро звучат кавера на песни We Will Rock You и We Are The Champions (Queen), Nothing Else Matters (Metallica), туристы активно подпевают, аплодируют, делают селфи с музыкантами и танцуют", – рассказал заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
У гостей с Ближнего Востока особой популярностью пользуется композиция Habibi (Maître Gims), болельщики из Латинской Америки позитивно реагировали на хит Asereje испанского квартета Las Ketchup.
Иностранцы с удовольствием слушали и русские песни "Смуглянка" и "Катюшу", подпевая участникам проекта "Музыка в метро", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Помимо известных во всем мире композиций, артисты играют свою инструментальную музыку. Она вызывает большой интерес у туристов", – добавил Максим Ликсутов. После начала мундиаля количество слушателей проекта увеличилось в 1,5 раза.
Специальные места для выступлений музыкантов в метро выделили весной 2016 года. За время существования проекта количество точек увеличилось с трех до 32, в подземке выступают 220 исполнителей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: