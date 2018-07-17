Эксперт прокомментировал проект о безвизовом режиме для болельщиков ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин заявил, что благодаря законопроекту о безвизовом посещении России для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в страну могут приехать миллионы туристов.

Он подчеркнул, что гостей мундиаля, получивших Fan ID, немало. "Фактически мы оперируем миллионом потенциальных туристов", – пояснил эксперт RT.

По его словам, в этом и следующем году в России прогнозируется рост туристического потока. Горин рассказал, что болельщикам понравилась страна.

"У нас много позитивных отзывов. Сервисы, безопасность, гостеприимство, новые гостиницы, новые аэропорты, удобные дороги, различные маршруты по России – все это позволит увеличить поток туристов в этом и следующем году, по нашим оценкам, от 10 до 30 процентов", – уточнил он.

17 июля в Госдуму внесли законопроект, согласно которому иностранцы по паспортам болельщика смогут приезжать в Россию без виз. Действовать такой режим будет до 31 декабря 2018 года.

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля. Владимир Путин отметил, что Россия может гордиться тем, как организовала мундиаль.