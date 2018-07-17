Эксперт прокомментировал проект о безвизовом режиме для болельщиков ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин заявил, что благодаря законопроекту о безвизовом посещении России для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в страну могут приехать миллионы туристов.
Он подчеркнул, что гостей мундиаля, получивших Fan ID, немало. "Фактически мы оперируем миллионом потенциальных туристов", – пояснил эксперт RT.
По его словам, в этом и следующем году в России прогнозируется рост туристического потока. Горин рассказал, что болельщикам понравилась страна.
"У нас много позитивных отзывов. Сервисы, безопасность, гостеприимство, новые гостиницы, новые аэропорты, удобные дороги, различные маршруты по России – все это позволит увеличить поток туристов в этом и следующем году, по нашим оценкам, от 10 до 30 процентов", – уточнил он.
17 июля в Госдуму внесли законопроект, согласно которому иностранцы по паспортам болельщика смогут приезжать в Россию без виз. Действовать такой режим будет до 31 декабря 2018 года.
Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля. Владимир Путин отметил, что Россия может гордиться тем, как организовала мундиаль.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: