Россия может гордиться чемпионатом мира по футболу – Путин

Фото: AP/Petr David Josek

Россия может гордиться тем, как организован чемпионат мира по футболу, заявил Владимир Путин.

Он назвал прекрасным финал мундиаля, передает РИА Новости. Кроме того, глава государства считает, что страна может гордиться нашим тренером и командой. Такого результата не ожидали, он был достойным, отметил президент.

"У нас есть футбол, и мы можем рассчитывать на более высокие места", – подчеркнул Путин.

Для иностранцев, у которых есть паспорт болельщиков, до конца года будет действовать безвизовый режим, добавил он. "Многократный, и повторяю, безвизовый режим", – пояснил российский лидер. Он выразил надежду на то, что болельщики воспользуются такой возможностью и приедут в стране еще не раз.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве матчи принимали стадионы "Лужники" и "Спартак". Победителем мундиаля во второй раз стала сборная Франции, одержавшая победу над командой Хорватии со счетом 4:2 в финальной игре.