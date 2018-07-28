Совет Федерации одобрил повышение НДС до 20%

портал Москва 24/Роман Балаев

Совет Федераци одобрил закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов.

Льготы по НДС при этом сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Ранее принятый депутатами Госдумы закон о повышении налога на добавленную стоимость до 20 процентов с 1 января 2019 поддержал профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Решение поддержали единогласно.

Согласно подсчетам правительства, повышение НДС будет приносить бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей ежегодно.

Документ не изменяет ставку страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды. Она сохранится на уровне 30 процентов.

Авторы закона считают, что повышение налога население даже не заметит. Однако эксперты говорят, что цены на самые востребованные товары вырастут на 2-3%. На социально значимые продукты – такие, как молоко и хлеб – продолжит действовать льготное налогообложение. Так что они подорожать не должны.

Закон вступит в силу 1 января будущего года.

Увеличение налога на добавленную стоимость обсуждали давно и серьезно, но прямое повышение – всегда мера крайне непопулярная. В качестве альтернативы рассматривались: повышение ставки НДФЛ с 13 до 15%, налоговый маневр: одновременное снижение размера страховых взносов с 30 до 22% и повышение НДС с 18 до 22%.

Налог на добавленную стоимость во многом формирует федеральный бюджет, на его долю приходится более 30% поступлений в казну. Контроль за его сбором осуществляется более строго. Кроме того, в последние годы ФНС повсеместно ввела автоматизированные системы надзора. В итоге сейчас собираемость НДС приближается к 100%.

По заявлению Дмитрия Медведева, полученные средства пойдут на выполнение майского указа президента.