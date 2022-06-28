Песков призвал не осуждать "Ельцин-центр" как институт

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Не стоит осуждать "Ельцин-центр" в целом как институт, критики заслуживают только конкретные негативные проявления его деятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал ситуацию вокруг "Ельцин-центра", который в последнее время стал чаще подвергаться критике.

"Надо обсуждать конкретные проявления, давайте все-таки говорить о конкретных случаях, если таковые имеются. <...> Если такие вот разговоры просто как таковой институт осуждать, вряд ли, наверное, можно", – сказал Песков.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что любые негативные проявления недопустимы.

Ранее Песков заявил, что "Ельцин-центр" может быть признан организацией – иностранным агентом только в соответствии с закрепленными в законе критериями. Так он прокомментировал заявление режиссера Никиты Михалкова, который предложил внести учреждение в реестр иноагентов.