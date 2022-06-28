Песков прокомментировал слова Джонсона, призвавшего ученых из РФ переезжать в Британию

Фото: kremlin.ru
В России принимаются меры по созданию комфортных условий для ученых и других специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв британского премьер-министра Бориса Джонсона к российским исследователям.
Говоря о возможной "утечке мозгов" из страны, представитель Кремля отметил, что удержать специалистов можно только посредством создания привлекательных условий работы.
"Наша система грантов, система создания специализированных лабораторий для молодых ученых и так далее – все это представляет собой комплекс мер для того, чтобы страна была привлекательной для ученых", – цитирует его ТАСС.
Ранее, выступая на саммите G7, глава британского кабмина Борис Джонсон призвал российских ученых переезжать на работу в Великобританию. По его словам, специалисты, которые "не чувствуют себя в безопасности", могут работать в научных учреждениях Великобритании в рамках программы партнерства с университетами Украины.
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