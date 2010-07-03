Правительство не ориентируется на изменение ситуации с санкциями – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России не ориентируется на изменение санкционной риторики западных стран по отношению к России.

"Когда мы полтора или два года назад встречались, то, конечно, хотелось бы говорить, что хотелось бы, чтобы все эти санкционные риторики прекратились, это правда. Сейчас мы уже в наших планах не ориентируемся на то, что что-то изменится. Я уже сказал, что нам надо в первую очередь основываться на своих собственных возможностях, своих собственных силах", – передает его слова RT.

Он также отметил, что за последние два года удалось начать реализовывать проекты, позволяющие решать ключевые задачи. Были выделены специальные ресурсы, сделаны программы по усилению транспортной и цифровой инфраструктуры.

Ранее Силуанов объяснил, почему Россия активно закупает золото. По его словам, страна диверсифицирует "корзины", в которых хранит золотовалютные резервы. Глава Минфина отметил, что в последнее время снижалась доля активов в долларах. Тем более это касается нестабильных и непредсказуемых партнеров.

В первом квартале 2019 года Россия закупила рекордное количество золота. Резервы увеличены на 145,5 тонны, и это на 68% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

