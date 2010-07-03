Правительство не ориентируется на изменение ситуации с санкциями – Силуанов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России не ориентируется на изменение санкционной риторики западных стран по отношению к России.
"Когда мы полтора или два года назад встречались, то, конечно, хотелось бы говорить, что хотелось бы, чтобы все эти санкционные риторики прекратились, это правда. Сейчас мы уже в наших планах не ориентируемся на то, что что-то изменится. Я уже сказал, что нам надо в первую очередь основываться на своих собственных возможностях, своих собственных силах", – передает его слова RT.
Он также отметил, что за последние два года удалось начать реализовывать проекты, позволяющие решать ключевые задачи. Были выделены специальные ресурсы, сделаны программы по усилению транспортной и цифровой инфраструктуры.
Ранее Силуанов объяснил, почему Россия активно закупает золото. По его словам, страна диверсифицирует "корзины", в которых хранит золотовалютные резервы. Глава Минфина отметил, что в последнее время снижалась доля активов в долларах. Тем более это касается нестабильных и непредсказуемых партнеров.
В первом квартале 2019 года Россия закупила рекордное количество золота. Резервы увеличены на 145,5 тонны, и это на 68% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.