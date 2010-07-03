Силуанов прокомментировал активную закупку золота Россией

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Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему Россия активно закупает золото. По его словам, страна диверсифицирует "корзины", в которых хранит золотовалютные резервы.

Глава Минфина отметил, что в последнее время снижалась доля активов в долларах. Тем более это касается нестабильных и непредсказуемых партнеров.

"Ведь многие американские (партнеры. – Прим. редакции), особенно сенаторы, говорили о необходимости вообще, так сказать, заморозки взаимоотношений, и не только с российскими партнерами, но и заморозки определенных активов, запрета на инвестирование в российский долг и так далее", – сказал Силуанов в беседе с RT.

Он отметил, что неизвестно, как в будущем сложатся отношения с международными партнерами.

"Поэтому Россия как инвестор, естественно, заботится о том, чтобы вложения были сохранены и быстроликвидны. Поэтому золото – это достаточно надежный объект для вложения", – добавил министр.

Силуанов уточнил, что на сегодняшний день Россия вкладывает все больше своих резервов в активы стран, с которыми у нее выстраиваются "хорошие и торговые отношения".

В китайские активы за последний год, по его словам, увеличили долю вложений до 15%.

В первом квартале текущего года Россия закупила рекордное количество золота. Резервы увеличены на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что Центробанк увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных резервов.

Весной 2018 года Банк России, по данным Bloomberg, начал избавляться от бумаг США, чтобы увеличить закупку драгоценного металла. Отмечалось, что из-за этого появились слухи о том, что Москва планирует защититься от санкций США.

