Путин призвал Собянина обратить внимание на адаптацию транспорта для людей с ОВЗ

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Владимир Путин попросил Сергея Собянина обратить внимание на адаптацию транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Предложение глава государства сделал в ходе совета по развитию физической культуры и спорта.

Мэр столицы доложил президенту, что проблем с занятием спортом у людей с ОВЗ в Москве нет, однако эти вопросом нужно заниматься. На сегодняшний день в Москве около 65 тысяч людей с ограниченными возможностями занимаются спортом, уточнил Собянин.

В свою очередь, Путин подчеркнул, что Москва является большим городом.

"Добраться из одного конца города в другой не так просто даже людям без всяких ограничений по здоровью", – сказал Путин.

Между тем в столичном метро с 2013 года работает Центр обеспечения мобильности пассажиров. Инспекторы Центра помогают маломобильным гражданам добираться более чем до 300 мест в городе, среди которых больницы, центры реабилитации, культурные и социальные учреждения.

Кроме того, в 2025 году обучение в метро Москвы пройдут 40 собак Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, с 2014 года в метро подготовили более 400 собак-проводников. Собак учат проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, подавать упавшие вещи.