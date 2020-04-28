Путин вспомнил о примере Спарты в контексте пандемии COVID-19

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин, говоря о принимаемых в стране мерах из-за коронавируса, напомнил россиянам о примере Спарты.
Глава государства отметил, что там бросали слабых и больных в пропасть, после чего Спарта утратила государственность. Путин подчеркнул, что этот пример в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией поучителен в настоящее время.
"Мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако и это не помогло. И в конечном счете она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна", – заявил российский лидер в ходе совещания по вопросам противодействия распространению COVID-19 в регионах РФ.
Также президент вспомнил историю, рассказанную Джеком Лондоном в "Законе жизни". В своем произведении писатель рассказывает о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой.
"Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю, это не наш генетический код", – резюмировал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что жизнь в стране после коронавируса обязательно наладится. В связи с этим он призвал делать все возможное для того, чтобы это произошло как можно скорее.
Также глава государства обратился к россиянам с просьбой проявить предельную собранность, дисциплину и мобилизацию.
"Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения", – заключил он.
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