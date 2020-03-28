Кабмин изменил порядок выдачи лекарств гражданам с редкими заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении порядка обеспечения лекарствами граждан, страдающих редкими заболеваниями. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно публикации на официальном сайте правительства России, речь идет о расширении перечня болезней, лекарства от которых закупаются на бюджетные средства.

"Подписанным постановлением перечень редких заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты закупаются за счет федерального бюджета, дополнен апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибурногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра)", – указано в сообщении.

Помимо перечисленных, в регистр уже внесены такие заболевания, как гемофилия, муковисцидоз, болезнь Гоше, рассеянный склероз и другие. В частности, бюджетную помощь оказывают лицам после трансплантации органов и/или тканей.

В декабре 2019 года, во время традиционной пресс-конференции, президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить граждан предписанными лекарствами, в том числе с учетом того, что ряд препаратов в РФ не зарегистрирован. Глава государства подчеркнул, что правительство прорабатывает проблему.

В конце декабря 2019 года президент России подписал закон, расширяющий перечень орфанных (редких) заболеваний, финансирование лечения которых передано на федеральный уровень.

