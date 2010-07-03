Совфед предложил выделять 90 миллионов рублей на пособия детям с редким заболеванием

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что необходимо продлить выплату пособий для детей, страдающих фенилкетонурией, до 18 лет. На эти цели потребуется почти 90 миллионов рублей из бюджета, сообщает "Парламентская газета".

Фенилкетонурия – это редкое нарушение метаболизма (а именно процесса обмена аминокислот), которое может обернуться поражением мозга. Больным необходимо перестраивать режим питания – в частности полностью исключить из рациона животные белки.

"При несоблюдении специальной [малобелковой] диеты происходит накопление фенилаланина и токсических продуктов, что в свою очередь приводит к серьезному поражению центральной нервной системы", – объяснил Кутепов.

Член Совфеда начал заниматься проблемой после обращений от жителей 21 региона России. По нынешним нормам пособие для людей, страдающих от фенилкетонурии, платят только до 14 лет. Андрей Кутепов в обращении к главе министерства труда и вице-премьеру Татьяне Голиковой призвал продлить этот срок до 18 лет.

Политик подчеркнул, что диетические продукты стоят гораздо дороже обычных, а родители болеющих детей вынуждены много времени тратить на приготовление специальной пищи.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что всем россиянам следует отказаться от красного мяса – этот продукт выступает одним из факторов возможного развития онкологических заболеваний. Касается это и продуктов глубокой переработки – колбасы, наггетсов, пиццы.

