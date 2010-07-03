Россиянам посоветовали сократить потребление мяса

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В Роспотребнадзоре рассказали, что около 30 процентов случаев заболеванием раком связаны с нездоровым питанием и нехваткой физической активности. Об этом говорится на сайте ведомства.

Для профилактики онкологических заболеваний рекомендуется отказаться от красного мяса или заменить его птицей или рыбой. На развитие онкологии также может повлиять употребление продуктов глубокой переработки (например колбасы, наггетсов и пиццы). В рацион нужно включить рыбий жир, овощи и фрукты.

В федеральной службе также отметили, что рак является второй из основных причин смерти в мире – каждая шестая смерть связана с онкологией. По данным Роспотребнадзора, в 2018 году от них умерли 9,6 миллиона человек.

Ранее в Минздраве раскрыли основные факторы развития рака – курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя. К онкологии приводит частый контакт с химическими веществами, такими как асбест и некоторые красители.

Чаще всего в России в 2018 году диагностировали рак кожи (кроме меланомы). Это 78,5 тысячи пациентов. На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Следом идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.

Наиболее редкими стали рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).

