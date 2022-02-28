В Кремле рассказали об отношении Путина к персональным санкциям

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Владимир Путин индифферентно относится к персональным санкциям, он не имеет активов за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если брать (санкции. – Прим. ред.) с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства – это не менее абсурдно, весьма недальновидно", — приводит слова представителя Кремля RT.

Ранее в новый санкционный список США включили Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В свою очередь, Великобритания ввела ограничения против Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в связи со специальной военной операцией России по защите ДНР и ЛНР.

Позднее власти Канады заявили, что вводят санкции против Путина, Лаврова и Герасимова.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

