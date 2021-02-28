Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до 1 октября

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Срок введения нового порядка техосмотра отложен до 1 октября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства РФ.

"Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, продлевает до 1 октября 2021 года срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года. Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", – говорится в сообщении.

При этом глава кабмина поручил министерствам и ведомствам организовать работу новой системы к указанному сроку без сбоев.

"Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески", – добавил Мишустин.

Изначально предполагалось, что новая система техосмотра начнет работать 7 июня 2020 года, но сроки сдвинули из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Позднее сроком ввода нового порядка техосмотра машин стало 1 марта.

Новый порядок техосмотра предполагает введение фотофиксации, электронных диагностических карт и других процедур.

