В Кремле не располагают деталями задержания судна Baltic Summer

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о задержании корабля Baltic Summer с российским и белорусским экипажем.

Он призвал обратиться к МИД или в Минтранс РФ для получения соответствующей информации. По его словам, только эти ведомства смогут объяснить, были ли основания для задержания Baltic Summer. Он выразил уверенность, что российская сторона будет изучать данный инцидент.

Агентство Europa Press утверждало, что 21 января в Испании был задержан контейнеровоз Baltic Summer, который плыл из Эквадора в Санкт-Петербург. Судно заподозрили в перевозке наркотиков и доставили в порт Пуэрто-де-Виго для досмотра. Спустя время эта версия не нашла подтверждения.

Между тем сотрудники испанских спецслужб перехватили наркотики на рыболовецком судне без флага, которое направлялось в Испанию. Оно было без флага. Шесть членов экипажа задержаны. Двое из них имеют албанское гражданство, остальные – гайанское.

Операция проходила совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и Военно-морскими силами Испании. В процессе расследования агенты службы безопасности нашли на кормовой палубе 40 тюков, обычно используемых для перевозки гидрохлорида кокаина.

