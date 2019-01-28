Горько! Госдума предложила выдавать льготные кредиты на свадьбу

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила ввести в России льготные потребительские кредиты на проведение свадеб.
По ее словам, если граждане берут кредиты на празднование бракосочетания, то это говорит, что они в этом нуждаются.
"Раз берут кредиты, значит, это небогатые люди, и я бы с удовольствием бы такое предложение внесла, чтобы эти кредиты были льготными. Вот для молодых семей льготные кредиты под 6% были на жилье, и если бы они сделали еще такие кредиты на свадьбу – было бы хорошо", – приводит слова Плетневой Агентство "Москва".
Она уточнила, что нужно проработать механизм выдачи таких кредитов, чтобы избежать случаев мошенничества.
С 28 января в России вступили в силу ограничения предельной суммы долга и максимальной ставки по потребительским кредитам.
Согласно изменениям, все проценты и неустойки (штрафы, пени) по кредиту, выданному с 28 января по 30 июня 2019 года, не могут превышать сам кредит более чем в 2,5 раза. Уточняется, что речь идет о потребительских кредитах, срок возврата по которым не превышает одного года.
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