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13:21

Влезть в рамки: в России ограничили максимальную сумму долга по потребкредитам

власть общество экономика

13:21

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Фото: depositphotos/mars58

С 28 января в России вступили в силу ограничения предельной суммы долга и максимальной ставки по потребительским кредитам, передает ТАСС. Закон об этом подписал Владимир Путин 29 декабря 2018 года.

Согласно изменениям, все проценты и неустойки (штрафы, пени) по кредиту, выданному с 28 января по 30 июня 2019 года, не могут превышать сам кредит более чем в 2,5 раза. Уточняется, что речь идет о потребительских кредитах, срок возврата по которым не превышает одного года.

По закону, новое положение о предельной сумме долга теперь нужно указывать на первой странице договора о потребительском кредите.

Помимо этого, вступивший в силу закон ограничил процентную ставку по займу. С 28 января она не должна превышать 1,5% в день, а с 1 июля − 1% в день.

Документ также запрещает взыскание долгов по суммам, выданным "черными кредиторами". Уступка прав требования по потребкредитам позволяется только юридическим лицам. А так называемые "черные кредиторы" не смогут взыскивать долги с заемщиков ни сами, ни через посредников.

власть общество экономика

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