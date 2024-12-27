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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать задержание Финляндией нефтяного танкера по подозрению в причастности к повреждению подводных кабелей.

"Я ничего не могу точно сказать, совсем узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента", – отметил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.

Прошлой ночью финские правоохранители поднялись на борт судна под названием Eagle S. Они подозревают, что танкер причастен к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, произошедшему 25 декабря. На этом фоне пограничная охрана взяла на себя контроль над судном с целью привести его в финские территориальные воды.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на сервис отслеживания судов MarineTraffic, судно Eagle S замедлило ход в тот момент, когда кабель между Финляндией и Эстонией был поврежден. Танкер принадлежит фирме Caravella, которая базируется в ОАЭ и является "единственным судном во флоте компании".