Песков не стал оценивать переименование должности главы Татарстана

Фото: ТАСС/Максим Стулов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценки решения властей Татарстана о переименовании должности главы республики с "президента" на "раиса". Об этом сообщает ТАСС.

"А зачем ее оценивать? Это решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением", – заявил Песков.

23 декабря Госсовет Татарстана поддержал переименование должности президента республики на "главу – раиса Республики Татарстан".

Поправки предусматривают переименование должности президента после окончания срока полномочий действующего главы региона Рустама Минниханова.

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