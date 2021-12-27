Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Российские спасатели являются одними из лучших в мире по профессионализму, скорости, опыту и качеству решения сложнейших задач, заявил Владимир Путин. Глава государства поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником.

Президент РФ подчеркнул, что российские спасатели задают стандарты служения, которые являются ориентиром для их коллег во всем мире.

"Хочу поблагодарить за нелегкую, напряженную, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, которые возложены на МЧС России. Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей", – сказал Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент напомнил, что в этом году подразделения МЧС решали задачи по борьбе с эпидемией коронавируса, боролись с последствиями паводков и спасали от огня населенные пункты во многих российских регионах.

"Особо отмечу и то, что специалисты министерства в рамках российских гуманитарных миссий за рубежом активно и профессионально работали в Афганистане, Сирии, других странах, доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и Южно-Африканскую республику", – добавил он.

Президент также выразил уверенность, что самоотверженность погибших спасателей навсегда останется в памяти и будет примером для молодых сотрудников МЧС. Среди погибших героев глава государства назвал генерала армии Евгения Зиничева и горноспасателей, погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

"Уверен, что российские спасатели всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного, преданного служения своей стране и народу", – подчеркнул президент.

Путин также поздравил спасателей с наступающим Новым годом, пожелал им счастья, здоровья и успехов в благородной и востребованной службе.

День спасателя в России отмечается 27 декабря. В этот день 31 год назад в стране создали новую службу – Российский корпус спасателей.

В начале декабря на заседании, посвященном угольной отрасли Кузбасса и ЧП на "Листвяжной", президент подчеркнул, что недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров, спускающихся в шахту, их жизни и здоровье должны быть защищены.