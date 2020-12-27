Песков рассказал о работе Путина во время пандемии COVID-19

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Характер работы Владимира Путина не претерпел изменений во время пандемии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире телеканала "Россия 1" представителя Кремля спросили, изменился ли глава государства за последний год. Песков отметил, что он бы так не сказал. По его словам, работа Путина перешла в антикризисный режим, однако не претерпела каких-либо изменений.

"Может быть, визуально – да, мы видели президента больше на видеоконференциях, но по сути ничего [не поменялось]", – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что рабочих поездок Путина в 2020 году стало меньше, чем раньше. В то же время их темп не поменялся, отметил Песков.

По его словам, для Путина первично содержание, а форма "всегда вторична". Песков отметил, что глава государства прибегает к формату видеоконференции, если результат может быть достигнут в таком случае.

"Если необходимо куда-то съездить, непосредственно оказать какую-то моральную или действенную поддержку каким-то субстантивным совещанием, он тогда едет и это делает", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков заявил о намерении Путина привиться от коронавируса. Представитель Кремля отметил, что глава государства сам расскажет о принятом решении.