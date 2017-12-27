Путин поручил поддержать перевод транспорта на газомоторное топливо

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин дал поручение поддержать перевод транспорта на газомоторное топливо как на федеральном, так и на региональном уровнях.

"Газпром" свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо. К чему это привело? К массовому увольнению водителей. Сливать нечего. А что в армии, что в министерстве обороны в целом и в других ведомствах происходит? Думаю, комментарии излишни", – сказал Путин, передает Агентство "Москва".

По словам главы государства, использование газомоторного топлива окажет большой экономический эффект и создаст конкурентные преимущества для всей экономики страны. Кроме того, такой вид топлива является более экологически чистым, отметил президент.

В ноябре в столице открылась крупнейшая газовая АЗС в России. Станция предназначена для заправки газомоторным топливом автобусов, грузовых и легковых машин, а также коммунальной и дорожно-строительной техники.