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27 ноября, 20:36

Экономика

Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих до 2025 года

Фото: depositphotos/Professor25

Владимир Путин подписал закон, который предполагает приостановку индексации доходов госслужащих до 1 января 2025 года. Документ размещен на портале правовой информации.

В данном случае под этот закон подпали судьи, прокуроры, следователи и помощники парламентариев (депутатов и сенаторов). Уточняется, что действие закона не затрагивает оклады военных и сотрудников силовых ведомств.

В силу закон вступит с 1 января следующего года.

Ранее Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военнослужащих и силовиков. Ожидается, что финансовый эффект от изменений составит 36 миллиардов рублей. До этого Госдума приняла в заключительном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащих.

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