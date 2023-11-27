Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих до 2025 года

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Владимир Путин подписал закон, который предполагает приостановку индексации доходов госслужащих до 1 января 2025 года. Документ размещен на портале правовой информации.

В данном случае под этот закон подпали судьи, прокуроры, следователи и помощники парламентариев (депутатов и сенаторов). Уточняется, что действие закона не затрагивает оклады военных и сотрудников силовых ведомств.

В силу закон вступит с 1 января следующего года.

Ранее Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военнослужащих и силовиков. Ожидается, что финансовый эффект от изменений составит 36 миллиардов рублей. До этого Госдума приняла в заключительном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащих.



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