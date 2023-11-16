16 ноября, 15:36Общество
Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Фото: depositphotos/Professor25
Госдума приняла в заключительном чтении закон о приостановке индексации зарплат государственных служащих до января 2025 года, исключая силовиков.
Предполагается, что финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.
Ранее в министерстве финансов РФ заявили, что законопроект о приостановке индексации зарплат до 1 января 2025 года не распространится на военных. В ведомстве уточнили, что данный вопрос будет обсуждаться отдельно.
В первом чтении был одобрен текст законопроекта, в котором говорилось о приостановке действия положений об индексации зарплат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Однако затем было принято решение исключить военных из этого списка.
Минфин заявил, что зарплаты чиновников не будут индексироваться в 2024 году
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