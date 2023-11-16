Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Фото: depositphotos/Professor25

Госдума приняла в заключительном чтении закон о приостановке индексации зарплат государственных служащих до января 2025 года, исключая силовиков.

Предполагается, что финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.

Ранее в министерстве финансов РФ заявили, что законопроект о приостановке индексации зарплат до 1 января 2025 года не распространится на военных. В ведомстве уточнили, что данный вопрос будет обсуждаться отдельно.

В первом чтении был одобрен текст законопроекта, в котором говорилось о приостановке действия положений об индексации зарплат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Однако затем было принято решение исключить военных из этого списка.



Минфин заявил, что зарплаты чиновников не будут индексироваться в 2024 году