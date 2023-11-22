Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

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Совет Федерации одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военнослужащих и силовиков.

Приостановка индексации зарплат затронет следователей, прокуроров, судей, сенаторов и помощников депутатов. Ожидается, что финансовый эффект от изменений составит 36 миллиардов рублей.

Закон направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в следующем году всех принятых РФ обязательств, которые установлены ее федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Ранее Госдума приняла в заключительном чтении закон о приостановке индексации зарплат государственных служащих до января 2025 года, исключая силовиков.

До этого в министерстве финансов РФ заявили, что данный законопроект не распространится на военных. В ведомстве уточнили, что данный вопрос будет обсуждаться отдельно.

Минфин заявил, что зарплаты чиновников не будут индексироваться в 2024 году