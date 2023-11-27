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27 ноября, 15:19

Политика

Песков заявил, что на Украине остались способные "трезво мыслить" люди

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

На Украине остались люди, которые сохраняют способность "трезво мыслить". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что "агенты Кремля" якобы пытаются дестабилизировать ситуацию на Украине.

По словам пресс-секретаря президента РФ, украинское общество "само дестабилизируется". Он уточнил, что в регионе существует "очень много разных точек зрения". В частности, есть те, кто понимает суть происходящего.

Песков добавил, что это "внутренние процессы, которые происходят в самом обществе".

Ранее он сказал, что во время переворота в Киеве, который произошел 10 лет назад, была свергнута легитимная власть. Это, считает Песков, привело к сегодняшним событиям на Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция по его отстранению с поста президента Украины под названием "Майдан-3" запланирована на декабрь. Он отметил, что при этом его физическое устранение может оказаться не конечной целью плана.

Песков заявил, что Запад не скрывает намерения воевать до последнего украинца

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