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Во время переворота в Киеве, который произошел 10 лет назад, была свергнута легитимная власть, что привело к сегодняшним трагедиям на Украине. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил Павлу Зарубину, фрагмент интервью журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

Представитель президента РФ выразил сожаление после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что майдан на Украине ознаменовал стремление к свободе.

"Очень жаль, ибо, наверное, никогда еще в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник. Тогда произошел переворот, была свергнута легитимная власть, причем она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех же самых европейских государств", – поделился Песков.

По его словам, Украине это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом нацистских настроений. Пресс-секретарь Кремля добавил, что впоследствии переворот стал причиной появления такого режима в Киеве, который оказался опасен для российской стороны.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что операция по его отстранению с поста президента Украины под названием "Майдан-3" запланирована на декабрь. Он отметил, что при этом его физическое устранение может оказаться не конечной целью плана.

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