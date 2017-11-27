Кремль прокомментировал желание Кадырова покинуть пост главы Чечни

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Рамзан Кадыров не раз говорил, что сделает так, как скажет Владимир Путин, и в Кремле исходят из того, что он остается действующим главой Чечни, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что он является, образно говоря, наверное, достаточно последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина. И в данном случае имеет намерение продолжать работать там и так, как ему поручает президент страны", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Кадыров заявил, что готов покинуть пост главы Чеченской республики. По его словам, дело не в том, что он устал и больше не хочет находиться в руководстве, а в том, что "пришло время". Кадыров отметил, что в регионе наступил порядок, а к его жителям выработалось отношение как к гражданам России.

Что касается преемника, который мог бы занять его пост, глава республики сказал, что его должны выбирать государство и народ.