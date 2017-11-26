Кадыров сообщил о готовности покинуть пост главы Чечни

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о готовности оставить свой пост, так как, по его мнению, для этого "пришло время". Такое заявление политик сделал в эфире телеканала "Россия 1".
"Можно сказать, это моя мечта. Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику перед Всевышним, перед руководством государства, ну и перед народом − это очень сложно", − подчеркнул Кадыров.
При этом политик отметил, что готов оставить пост главы Чечни не потому, что устал и не хочет больше исполнять обязанности руководителя, а потому что считает − "пришло время".
"Когда-то нужны были такие, как я − чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России. В первую очередь, что признают нас как граждан России", − цитирует слова Кадырова РИА Новости. "Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике", − подытожил глава региона.
Кадыров также ответил на вопрос о выборе кандидатуры своего возможного преемника. Он заявил, что "это прерогатива руководства государства, это решение народа".
Ранее в эфире телеканала "Россия 1" Кадыров также заявил о невиновности осужденных за убийство Бориса Немцова. Глава Чечни подчеркнул, что история "расставит все на свои места".
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