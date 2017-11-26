Кадыров заявил о невиновности осужденных за убийство Немцова

Фото: ТАСС/Зубайр Байраков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что верит в невиновность выходцев из Чечни, осужденных за убийство политика Бориса Немцова. Такое мнение Кадыров высказал в программе на телеканале "Россия 1".

"Я на самом деле больше чем уверен − они вообще не причастны", − подчеркнул глава Чечни. "И значит, я до сих пор считаю, что это неправильно", − цитирует слова Кадырова РИА Новости.

"Кому-то надо было закрыть дело, кому-то надо было заявить, что нашли участников, и – так бывает у нас − ошибочные решения", − также отметил политик. "Я думаю, что история… даст оценку и поставит все на свои места", − заключил Кадыров.

Бориса Немцова застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Московский военный суд назначил пяти участникам убийства Немцова от 11 до 20 лет заключения.

В частности, суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам колонии, лишив его воинского звания лейтенант и госнаграды ордена Мужества, Анзора Губашева – к 19 годам лишения свободы, Шадида Губашева – к 16. Тамерлан Эскерханов приговорен к 14 годам лишения свободы и лишением воинского звания прапорщика полиции, а Хамзат Бахаев – к 11 годам лишения свободы.

Все они должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Дополнительное наказание – штраф в 100 тысяч рублей и ограничение свободы на два года после отбытия основного наказания.

Защита подсудимых несмотря на обвинительный вердикт присяжных просила суд вынести им оправдательный приговор, или распустить коллегию, отправив дело на новое рассмотрение со стадии отбора присяжных. Потерпевшие считают, что виновность подсудимого Бахаева не доказана. Сами подсудимые, выступая в суде с последним словом, заявили о своей невиновности.

Коллегия присяжных заседателей 29 июня признала всех пятерых подсудимых виновными по делу об убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения. Они сочли доказанным, что Дадаев вместе с братьями Анзором и Шадидом Губашевыми, а также с Тамерланом Эскерхановым и Хамзатом Бахаевым лишили жизни политика за денежное вознаграждение не менее 15 миллионов рублей.