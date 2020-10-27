Путин оценил идею показывать в школах классику отечественного кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Показывать школьникам классические отечественные фильмы – это правильная идея, заявил Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

"Что касается наших отечественных фильмов в школах: хорошая идея очень. С коллегами обязательно это обсудим", – цитирует президента РФ ТАСС.

Гендиректор студии "Мосфильм" Карен Шахназаров отметил, что в большинстве случаев классика отечественного кино – это советские фильмы, и советское кино продолжает формировать мировоззрение россиян и остается важной частью воспитания молодежи.

Путин также отметил, что российские власти будут делать все возможное, чтобы учреждения культуры продолжали работать, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.