Милонов и Поклонская опровергли недопуск в ГД из-за отказа сдавать тест на COVID-19

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов опровергли информацию о том, что их не допустили на заседание парламента из-за отказа сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщает РБК.

"Это неправда! Меня никогда никто не может не пустить на заседание пленарное, потому что это место моей работы", – заявила Поклонская, призвав не распространять дальше подобную информацию.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в аппарате Государственной думы рассказали, что Наталья Поклонская и Виталий Милонов отказались сдавать тест на COVID-19.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 38 депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом, из которых один находится в реанимации. Он подчеркнул, что в Госдуме принимаются определенные меры для сохранения работоспособности парламента.

