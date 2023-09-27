Мишустин призвал устанавливать тарифы ЖКХ экономически обоснованно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российский премьер в ходе встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским призвал экономически обоснованно устанавливать тарифы на коммунальные услуги. Об этом пишет РИА Новости.

"Чтобы найти баланс между интересами поставщиков услуг и крупными промышленными, другими предприятиями и людьми, гражданами, кто потребляет эти ресурсы", – отметил он.

Вместе с этим Мишустин сообщил об ответственном поведении крупных торговых сетей в России. По его словам, они не повышают цены на социально значимые товары. Председатель правительства призвал поощрять и распространять такие методики. Мишустин также обозначил приоритетные направления работы для ФАС: лекарства, стройматериалы и продукты.

В свою очередь, ФАС внесла в кабмин инициативу, которая поможет усилить контроль за ростом тарифной нагрузки, исключив включение в тарифы необоснованных расходов компаний. По словам Шаскольского, в РФ есть 28 тысяч регулируемых компаний, имеющих суммарную валовую выручку 5 триллионов рублей.

На этом фоне, продолжил глава ФАС, территориальные управления службы получат полномочия по самостоятельному осуществлению проверок региональных органов регулирования. Ранее подобным мог заниматься исключительно центральный аппарат ФАС. Шаскольский заявил, что рассчитывает на эффективность нововведения.

Ранее Минэкономразвития приняло решение ограничить максимальный рост тарифов ЖКХ до 9,8% в 2024 году. По данным ведомства, в июле следующего года средняя ежемесячная сумма для семьи из трех человек вырастет на 500–550 рублей. Индексация на 9,8% станет предельным уровнем роста тарифов.

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