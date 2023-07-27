Россия надеется на скорый запуск индустриальной зоны РФ в районе Суэцкого канала – Путин

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В Москве надеются, что в ближайщее время в районе Суэцкого канала в Египте начнется создание российской индустриальной зоны. Об этом в ходе своего выступления на саммите "Россия – Африка" заявил Владимир Путин.

"Мы вчера с коллегой (президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. – Прим. ред.) говорили, <...> мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала создание российской индустриальной зоны", – сказал президент РФ.

Глава государства выразил надежду на то, что строительство производственных объектов на указанной территории начнется уже в этом году. Он также не исключил, что выпускаемую там продукцию будут экспортировать во все страны Африки.

Ранее Владимир Путин поддержал инициативу Африканского союза стать полноценным участником "Большой двадцатки". Во время встречи с председателем организации он выразил надежду на то, что решение по вступлению Афросоюза в G20 будет принято уже в сентябре на саммите в Нью-Дели.

