Путин поздравил российских спортсменов с достижениями на Олимпиаде

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Владимир Путин поздравил российских спортсменов с достижениями на Олимпийских играх. Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова и Владислава Уразова во вторник выиграли олимпийское золото в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.

"От души поздравляю вас с заслуженной победой. Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплоченность и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов", – говорится в телеграмме.

Путин отметил, что спортсменки вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений.

Также президент поздравил Владислава Ларина, который одержал победу в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограммов.

Успех спортсмена российский лидер назвал свидетельством подъема отечественной школы тхэквондо. Президент также выразил благодарность тренерам и наставникам Ларина.

Ранее сообщалось, что гимнастки ОКР в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Последний раз российские спортсменки одерживали победу в командном многоборье на Олимпиаде в 1992 году в составе Объединенной команды бывших республик СССР.

Серебро завоевали американки, набрав 166,096 балла. Третье место заняла сборная Великобритании – 164,096 балла.

