Кремль отреагировал на предложение из Турции заключить соглашение по Крыму

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение из Турции заключить соглашение по Крыму. Представитель Кремля отметил, что российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами.

До этого профессор из Турции Хасан Унал предположил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма в том случае, если РФ признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра.

"Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары", – отметил Песков.

Ранее в Турции призвали Россию смириться с поставками вооружений на Украину.

Хасан Унал подчеркнул, что Турция и дальше будет развивать отношения с Украиной. При этом пара десятков турецких беспилотников не позволят Киеву обойти Москву по военной мощи, добавил профессор.