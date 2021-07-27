Кремль отреагировал на предложение из Турции заключить соглашение по Крыму

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение из Турции заключить соглашение по Крыму. Представитель Кремля отметил, что российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами.
До этого профессор из Турции Хасан Унал предположил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма в том случае, если РФ признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра.
"Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары", – отметил Песков.
Ранее в Турции призвали Россию смириться с поставками вооружений на Украину.
Хасан Унал подчеркнул, что Турция и дальше будет развивать отношения с Украиной. При этом пара десятков турецких беспилотников не позволят Киеву обойти Москву по военной мощи, добавил профессор.
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